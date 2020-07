De Magistris: “Mi candiderò alle politiche del 2023”

“Finita l’esperienza da sindaco mi candiderò alle politiche del 2023”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris oggi a Radio Crc. De Magistris ha citato “il progetto politico nel quale dalla fine dell’estate mi sentirò coinvolto” e ha fatto sapere che “bisognerà spiegare qual è l’idea alla quale stiamo pensando”.

“Nelle prossime settimane si dovrà mettere in campo un’iniziativa perché da una parte abbiamo le regionali, e il quadro si sta delineando, ma poi ci sono le amministrative per le quali dobbiamo mettere un’opzione in campo, come esperienza napoletana che ha governato 9 anni. Mi sto convincendo che a stretto giro bisognerà proporre alla città un nome da parte nostra” continua De Magistris parlando delle elezioni amministrative che si terranno a Napoli nel 2021 e alle quali non potrà ricandidarsi, in quanto già eletto due volte consecutivamente.