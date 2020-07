Recovery fund: per prestarci i nostri soldi vogliono l’IMU sulla prima casa

di Guido da Landriano – – Scrivo rapidamente alcune parole per ricordare a chi, bontà sua, ha stappato lo champagne per festeggiare il Recovery Fund che, ahimè “Non esistono pasti gratis”. L’accesso ai fondi a fondo perduto viene ad essere sottoposto all’adattamento delle politiche nazionali alle indicazioni finanziarie della Commissione, comprese quelle per il 2020, emesse nel 2019. Questa scriveva, papale papale, che:

“Dato che le basi imponibili meno penalizzanti per la crescita, come il Patrimonio ed i Consumi, sono sottoutilizzate, vi sono margini per alleggerire il carico fiscale sul lavoro e sul capitale senza gravare sul bilancio dello stato“.