Ospitano un migrante in casa: minacciati e derubati

I carabinieri di Cuorgnè hanno arrestato per estorsione un cittadino del Burkina Faso di 28 anni, regolare sul territorio nazionale, residente a Favria. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine.

La vicenda è partita dalla conoscenza occasionale, avvenuta poche settimane fa, tra il giovane extracomunitario e la vittima che per aiutarlo gli ha concesso in uso gratuito una sua abitazione di proprietà a San Colombano Belmonte. Quando però il padrone di casa, visto l’atteggiamento violento del 28enne anche nei confronti dei vicini, gli ha chiesto di lasciare l’appartamento, il giovane ha iniziato a terrorizzare l’uomo e la sua compagna, chiedendo il “pizzo” per lasciare la casa.