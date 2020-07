Fico: subito recovery fund, del Mes poi se ne parlerà

Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, intervenendo al Gr su Rai Radio1 ha parlato della trattativa per i fondi europei sottolineando che “bisogna andare veloci. L’Ue deve dare una risposta certa in tempi rapidi. Il Recovery fund – ha chiarito – è fondamentale: sono 750 miliardi e non dobbiamo scendere sotto questo monte, cercando di ottenerlo il prima possibile. Del Mes poi se ne parlerà”. Agenzia Nova

Il recovery fund e il Mes per che cosa? Per gettare denaro all’estero?

Governo: 121 milioni per sviluppo agricolo in Sudan, Niger, Mali e Tunisia

Caro Rutte, ecco a che cosa servono i soldi del recovery fund!!!