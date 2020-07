Estradati in Italia 12 latitanti fra cui l’anarchica Francesca Cerrone

Condividi

Con un volo charter Alitalia in partenza da Madrid, organizzato dallo Scip – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, guidata dal Prefetto Vittorio Rizzi, in collaborazione con le autorità spagnole verranno rimpatriati 12 latitanti che avevano tentato di sfuggire alla giustizia italiana tra i quali anche l’anarchica Francesca Cerrone atterrata alle 15 di oggi all’aeroporto di Fiumicino.

La 31enne italiana è stata colpita da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma, per istigazione a commettere delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato, arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale in concorso, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, incendio.





I 12 estradati, di cui 4 italiani, due marocchini, due romeni, un senegalese, un nigeriano, uno spagnolo ed un lituano, avevano cercato riparo in terra di Spagna per sfuggire ai mandati d’arresto europei emessi da 11 Procure nazionali (Bologna, Busto Arsizio, Genova, Milano, Padova, Roma, Santa Maria Capua Vetere, Torino, Trento Udine, Vicenza). Gli ex latitanti hanno nel loro ‘curriculum criminale’ reati come furto, rapina, ricettazione, traffico di stupefacenti, associazione a delinquere, sequestro di persona, circonvenzione di incapace, lesioni, evasione e delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato, arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. adnkronos

Seguiteci sul Canale Telegram https://t.me/imolaoggi sul