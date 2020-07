Little Italy, Baltimora: antirazzisti abbattono statua di Colombo

Condividi

Gli attivisti antirazzisti hanno abbattuto una statua di Cristoforo Colombo nella ‘Little Italy’ di Baltimora. Cantando “Hey hey, ho ho, questo razzista se ne deve andare”, hanno tirato giù la statua e l’hanno gettata in acqua. Nessuno è intervenuto per bloccare i vandalismi.

Protesters just took down the Christopher Columbus statue in Baltimore’s Little Italy. pic.twitter.com/ViPk5eKOtz

— Louis Krauss (@louiskraussnews) July 5, 2020