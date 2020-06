Scacchi razzisti perché il bianco muove per primo

Sulla questione è intervenuto anche l’altro grande campione russo Garry Kasparov, avversario di Karpov in epiche partite e negli ultimi anni anche voce dell’opposizione democratica a Putin in esilio volontario a New York, che in un recente intervento su Twitter ha ironicamente suggerito alla ABC australiana, invece di sprecare il denaro dei contribuenti con il “giornalismo d’inchiesta” sul razzismo insito negli scacchi, di giocare a Go, il millenario gioco cinese di strategia in cui è la pedina nera a muovere per prima. http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Scacchi-razzisti-perche-il-bianco-muove-per-primo-Karpov-Follia-totale-Kasparov-Giocate-a-Go-a5bd2ef9-0453-4e65-9dd3-ea5d5bd73125.html

If you are worried that the game of chess is racist, please take up Go, where black moves first, instead of looking foolish by wasting taxpayer money at a state broadcaster to "investigate" it! https://t.co/DPjvvWbqcb

— Garry Kasparov (@Kasparov63) June 23, 2020