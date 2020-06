Spaccio a Milano: tenta di uccidere carabiniere investendolo, arrestato marocchino

Milano – Arrestato per droga spacciatore di cocaina. Prima aveva tentato di investire un carabiniere per forzare l’alt a un posto di blocco nel Comasco. Poi, una volta scoperto, ha cercato di sfuggire aggrappandosi penzoloni al balcone. E’ stato posto in stato di fermo dalla polizia di Stato, infatti, con un complice, nel corso di un’indagine antispaccio di un commissariato milanese, un marocchino 25enne.

Il ricercato, in particolare, quando gli agenti hanno suonato alla sua porta, a Paderno Dugnano (Milano), ha tentato di nascondersi correndo sul balcone, e, non trovando via di fuga, si è sporto penzolini dal settimo piano. I fermati sono due cittadini marocchini, H.A.Y. di 30 anni e C.B. di 25 anni, ora accusati di spaccio e, il 25enne, indiziato di delitto per resistenza e tentato omicidio.