Migranti, Ocean Viking chiede porto sicuro: 118 a bordo

Condividi

La nave Ocean Viking, battente bandiera norvegese, “è in stand-by tra Malta e Italia da domenica mattina”. “Finora, non abbiamo ricevuto risposta dalle autorità marittime alle 2 richieste di un porto sicuro per fare sbarcare 118 persone soccorse il 25 giugno”. Lo scrive la Ong Sos Mediterranee su Twitter.

Intanto “Alle 6.20 di questa mattina la nave Mare Jonio ha soccorso 43 persone, tra cui donne e minori, a circa 40 miglia a nord di Zuara (Libia)”. E’ quanto scrive su Twitter Mediterranea Saving Humans. “Erano a bordo di un’imbarcazione piena d’acqua e sovraccarica, a rischio di affondare – scrive la ong su Twitter -. Adesso sono sani e salvi sulla nostra nave. Benvenuti!”.

Condividi l'articolo