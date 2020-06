Roma: immigrati occupano palazzo a Tor Tre Teste

Una nuova, grave occupazione a Roma, quelle che non interessano a Virginia Raggi. “L’occupazione del palazzo posto all’angolo tra via Davide Campari e via dei Berio a Tor Teste, avvenuta questa mattina ad opera di alcuni immigrati che sono saliti sul tetto, e’ l’ennesima ferita per un territorio che spesso e’ costretto a subire atti di prepotenza nel silenzio dell’Amministrazione grillina a guida Raggi e Boccuzzi”. Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

Tor Tre Teste allo sbando, denuncia Figliomeni (Fdi) – “Moltissime famiglie con bambini sono in graduatoria, spesso da tantissimi anni, per poter avere una casa popolare. Invece, specie nel V Municipio, si continua con queste azioni violente nel tentativo poi di scavalcare tutti nella assegnazione degli immobili.