Antirazzisti spaccano vetri delle auto di passaggio

‘Pacifici’ manifestanti Black Lives matter usano argomentazioni convincenti sulla loro causa colpendo e fracassando i vetri delle auto a San Jose.

Su twitter,un utente ha commentato: “scene come queste fanno capire perché gli americani non rinunceranno mai alle armi”

Peaceful Black Lives Matter protesters make convincing arguments about their cause to motorists in San Jose. pic.twitter.com/vQ9P275FRz

— Ian Miles Cheong (@stillgray) June 28, 2020