Konarè: la lotta per il controllo del mondo

“Quella a cui stiamo assistendo è una lotta tra opposte fazioni all’interno degli Usa per determinare chi avrà, nei prossimi anni, il controllo del mondo. L’élite vuole creare un conflitto tra i neri e i bianchi, non lo accetto. E’ una lotta alla quale noi africani non vogliamo partecipare”

Intervista di Eugenio Miccoli a Mohamed Konarè su MePiù.