Sgarbi: “Non appartengo alla categoria dei pavidi”

Condividi

Il commento di Vittorio Sgarbi che ieri, grazie a Mara Carfagna, è stato portato via con la forza, fuori dalla Camera dopo un acceso dibattito: “Non appartengo alla categoria dei pavidi, dei vigliacchi, dei tornacontisti. Dico quel che penso. Ci metto sempre la faccia. Sto in Parlamento a testa alta. Chi mi attacca è solo perché ricordo loro cosa sono e sono stati, come hanno ottenuto quei posti e come verranno ricordati.”

Non appartengo alla categoria dei pavidi, dei vigliacchi, dei tornacontisti. Dico quel che penso. Ci metto sempre la faccia. Sto in Parlamento a testa alta. Chi mi attacca è solo perché ricordo loro cosa sono e sono stati, come hanno ottenuto quei posti e come verranno ricordati. — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) June 25, 2020

A sinistra Hong Kong.

A destra l’Italia.

Sotto… fate voi. (La Cina è vicina)