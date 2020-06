OMS vuole 31 miliardi di dollari “per la lotta al coronavirus”

LONDRA/GINEVRA – Una coalizione guidata dall’Organizzazione mondiale della Sanità, impegnata nella lotta contro la pandemia di Covid-19, sta chiedendo ai governi e a benefattori nel settore privato di contribuire per ottenere 31,3 miliardi di dollari nel corso dei prossimi 12 mesi per sviluppare e consegnare test, cure e vaccini per la malattia.

Reiterando l’appello per una collaborazione mondiale contro la pandemia, l’Oms ha annunciato che finora sono stati raccolti 3,4 miliardi di dollari, lasciando un gap nei finanziamenti da 27,9 miliardi di dollari. Di questi, 13,7 miliardi sono “urgentemente necessari”.