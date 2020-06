Usa 2020, Bolton: ‘voterò per Joe Biden’

WASHINGTON, 22 GIU – Alla vigilia dell’uscita del suo libro “The Room Where It Happened”, con rivelazioni bomba contro Donald Trump, l’ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton ha detto in una intervista al Daily Telegraph che intende votare per Joe Biden alle prossime presidenziali. “Nel 2016 votai per Trump e non per Hillary Clinton ma ora, avendo visto questo presidente da vicino, non posso farlo di nuovo. La mia preoccupazione è per il Paese, e lui non rappresenta la causa repubblicana che voglio sostenere”, ha spiegato. ANSA