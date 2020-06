Milano, manifesto con statua di Montanelli avvolta in preservativo

Un manifesto con la statua di Indro Montanelli avvolta da un preservativo è comparso alla fermata del tram di Piazza Cavour, a Milano, a pochi passi dai giardini e dalla statua dedicata al celebre giornalista.

“Preserva la storia”, è il titolo del manifesto, rivendicato su Facebook da un presunto giovane ‘artista’ torinese del quale non facciamo il nome per non fargli la pubblicità gratuita che vorrebbe.

La provocazione arriva una settimana dopo l’imbrattamento vero e proprio della statua del giornalista da parte dei collettivi studenteschi, con tanto di scritte ‘razzista’ e ‘stupratore’ sul basamento.

Il manifesto si trova nello spazio pubblicitario di una pensilina Atm. (con fonte adnk)