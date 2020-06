Manifestazione M3V “Salviamo la Costituzione” 20 giugno 2020

Condividi

In data 20 giugno 2020, a Firenze in piazza Santa Croce, si è tenuta la manifestazione “Salviamo la Costituzione“, ove il popolo italiano, a cui appartiene la sovranità della Repubblica, per ribadire che non è e non sarà mai più disposto ad accettare l’annullamento dei diritti fondamentali della Carta Costituzionale italiana.

Il Movimento 3V conferma la propria missione politica volta al bene comune e di essere strumento al servizio delle istanze sociali di libertà, democrazia, benessere e Vita.