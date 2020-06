Condividi

Non si fermano le azioni dei teppisti a Parigi. Con la scusa dell’antirazzismo, gli antifa hanno rovesciato l’auto di una persona disabile.

Antifa black bloc rioted in Paris today. Here, they overturned a disabled person’s car.

