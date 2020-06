Von der Leyen: “Italia deve fare riforme ambiziose”

Bruxelles sollecita all’Italia “riforme ambiziose” per sostenere la ripresa economica dopo la crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. In un passaggio del suo discorso in apertura degli Stati generali, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha detto: “Mentre investiamo per disegnare l’economia del futuro, dobbiamo anche lavorare a riforme ambiziose, per assicurare che i nostri investimenti rispondano ai bisogni ed alle aspettative dei cittadini. Le riforme porteranno la ripresa”.

(Per forme si intende: taglio dei salari, precarizzazione, privatizzazione del SSN, taglio della spesa pubblica, svendita dei beni pubblici, riduzione dello Stato sociale, taglio delle pensioni e aumento dell’età pensionabile, ndr)