I finti antirazzisti di Filadelfia hanno deturpato una statua di Matthias Baldwin, un antico abolizionista che ha combattuto contro la schiavitù 30 anni prima che fosse abolita.

Rioters in Philly deface a statue of Matthias Baldwin, an early abolitionist who fought against slavery 30 years before it ended. pic.twitter.com/1HKrDusPBh

— Ian Miles Cheong (@stillgray) June 11, 2020