Coppa Italia: Juventus-Milan in campo con maglia ‘Black lives matter’

Juventus e Milan nel riscaldamento prima della partita indossano maglie anti-razzismo. I rossoneri portano una maglia nera con la scritta in bianco ‘Black lives matter’, lo slogan del movimento nato all’interno della comunità afroamericana e divenuto ancora più famoso dopo l’uccisione di George Floyd.. Sulla maglia d’allenamento dei bianconeri c’è la scritta ‘No racism’. Nel 2015 la Juventus ha sottoscritto con l’Unisco un documento di impegno contro il razzismo.

“E’ importante per il Paese ritrovare il calcio, è bello tornare in campo anche se si tratta di una normalità un po’ anormale”: così il portiere della Juve, Gigi Buffon, ai microfoni della Rai a meno di un’ora dalla gara di Coppa Italia col Milan. “E’ stato un periodo complicato, ci ha messo a dura prova – continua – a volte il senso di indeterminatezza condizionava il nostro umore. Il record personale di vittorie in Coppa Italia? Non ci penso, ho vinto tanto e sono soddisfatto: ma è inevitabile che continuando la storia della Juve si punti a fare incetta di titoli”.