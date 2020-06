Roberto Saviano querelato dai commercialisti

Condividi

Roberto Saviano querelato dai commercialisti. Lo scrittore, dopo l’infelice uscita a Che Tempo Che Fa, si è visto arrivare un comunicato congiunto delle associazioni di categoria Adc, Aidc, Anc, Andoc, Fiddoc, Sic, Unagraco, Ungdcec e Unico. “Un atto – precisano – a cui le associazioni nazionali hanno deciso di dare seguito per tutelare opportunamente la categoria e la sua immagine”.

Saviano, ospite alla trasmissione di Rai Due aveva risposto così alla domanda di Fabio Fazio su come la criminalità organizzata facesse a trovare i propri “clienti”: “Semplicemente segue il percorso dei soldi. A un certo punto, quando un’azienda inizia ad andare in crisi, loro avvicinano i commercialisti. E il commercialista, cioè una persona di cui ti fidi, spesso ti dice ‘c’è quella società, c’è quella persona che è interessata’ Quando non è quella strada, perché hai la fortuna di avere dei professionisti seri, ci sono moltissime altre strade: le banche, il consulente che ti dice di andare in quel posto piuttosto che in un altro“.