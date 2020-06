Morte George Floyd, la polizia di Minneapolis sarà smantellata

Il Consiglio comunale di Minneapolis, nello Sato americano del Minnesota, ha votato ieri in maggioranza per smantellare il dipartimento di polizia locale, sostituendolo con un nuovo modello di sicurezza pubblica orientato alla comunità, sullo sfondo delle proteste in tutti gli Stati Uniti per l’uccisione del cittadino afroamericano George Floyd durante il suo arresto in città a fine maggio.

La maggioranza dei membri del consiglio comunale ha concordato sul fatto che “il dipartimento di polizia di Minneapolis non è riformabile e che la decisione” di smantellarlo “è stata dunque presa per porre fine all’attuale sistema”, ha confermato su twitter Alondra Canoi, uno dei rappresentanti del consiglio.