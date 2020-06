Trump ritira la Guardia Nazionale

Condividi

WASHINGTON, 7 GIU – Donald Trump ha ordinato agli uomini della Guardia Nazionale di ritirarsi dalla capitale Washington dopo la grande marcia di ieri, definendo la situazione “perfettamente sotto controllo”. “Tornano a casa – ha twittato il presidente americano – ma possono velocemente ritornare se necessario”, il suo monito ai manifestanti.

La Guardia nazionale balla la macarena con i manifestati prima del coprifuoco ad Atlanta.

This is a psychological operation designed to compel the protesters to abide by curfew. It’s the same tactic US military psyop officers used in Iraq on children. pic.twitter.com/6Np6apB53l

— Dan Cohen (@dancohen3000) June 6, 2020