La Spezia: 16enne stuprata da due minorenni stranieri

La Spezia, 4 giugno 2020 – L’hanno indotta a seguirli nel parco giochi per passare qualche momento in allegria. “Ci divertiremo” era stata la promessa. Varcata la cancellata, per lei è stato un incubo. E’ stata costretta a subire le loro pretese sessuali. E’ quanto emerge da un’inchiesta della squadra mobile che ha portato due ragazzi di 17 anni, di origini sudamericane, a finire in comunità, colpiti dalla misura cautelare dell’affidamento.

Anche la vittima è una minorenne, un anno più giovane degli ’stupratori’. Loro negano la violenza. La tesi difensiva è quella del triangolo consenziente. Ma intanto sono stati rinviati a giudizio per rispondere di violenza sessuale aggravata; due le aggravanti contestate: aver agito nei confronti di una minorenne e averlo fatto in coppia, alternandosi nelle azioni, l’immobilizzazione e lo stupro di lei.