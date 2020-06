“Idrossiclorochina dannosa”, autori dello studio ritrattano

Condividi

Tre dei quattro autori dello studio pubblicato dalla rivista Lancet che aveva sollevato timori sull’impiego della idrossiclorochina nella cura della Covid-19 hanno ritirato la loro partecipazione perché, hanno affermato, “non possiamo più garantire la veridicità delle fonti”. Il quarto autore, Sapan Desai, responsabile dell’azienda Surgisphere che ha fornito i dati, non ha fatto alcun passo indietro. Il rapporto era stato pubblicato il 22 maggio.

La pubblicazione dello studio su Lancet ha avuto una grande eco a livello mondiale, al punto da indurre l’Organizzazione Mondiale della Sanità a sospendere i test clinici sull’idrossiclorochina contro il covid-19. Successivamente però, in seguito alle numerose critiche sulla metodologia dello studio, l’Oms ha annunciato ieri la ripresa dei test clinici. In particolare le critiche mettono in discussione i dati su cui si basa lo studio (96.000 pazienti ricoverati fra dicembre e aprile in 671 ospedali) raccolti dalla società americana Surgisphere, diretta dal quarto autore dello studio, Sapan Desai.