Coronavirus, Conte: vaccino fondamentale, stanziamo altri 287 milioni di euro

L’Italia aumenterà il proprio contributo all’alleanza Gavi impegnata nel programma di immunizzazione di 300 milioni di bambini e per accelerare un’equa distribuzione di un eventuale vaccino contro il Covid-19. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte intervenendo alla sessione conclusiva dei lavori del “Global Vaccine Summit”, la conferenza sul rifinanziamento dell’Alleanza GAVI.

“Il Coronavirus – ha detto il presidente del consiglio – ci ha drammaticamente ricordato quanto sia importante l’immunizzazione per prevenire la pandemia. Ha anche dimostrato che gli investimenti nella salute globale e nei vaccini sono fondamentali non solo per salvare vite umane e proteggere i più vulnerabili, ma anche per preservare la sicurezza globale, la stabilità e la prosperità”. Gavi, ha ricordato il premier, “ha anche aperto la strada a strumenti finanziari innovativi per sviluppare e distribuire rapidamente nuovi vaccini a basso prezzo: come l’International Finance Facility for Immunization (IFFIm) e Advance Market Commitment (AMC), di cui l’Italia è stata promotrice e una delle maggiori donatori”.