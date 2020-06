Bank of England: prepararsi a Brexit senza accordo

Condividi

LONDRA – Il governatore della Bank of England (BoE), Andrew Bailey ha invitato gli istituti di credito del Regno Unito a prepararsi per la possibilita’ di una Brexit senza accordo, mentre le discussioni tra Londra e Bruxelles sembrano in stallo.

Secondo quanto appreso dall’emittente ”Sky News”, Bailey avrebbe detto ai direttori delle banche del paese di accelerare le proprie pianificazioni, nel caso in cui il Regno Unito termini il periodo di transizione alla fine di quest’anno senza un accordo con l’Unione europea. I commenti di Bailey fanno pensare che la BoE abbia cambiato opinione riguardo al probabile risultato dei negoziati per la Brexit.