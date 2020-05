Usa: massacrato di botte perché difende il suo negozio dal saccheggio

La polizia ha arrestato quasi 1.400 persone in 17 città Usa da quando sono iniziate le proteste Lo riportano alcuni media americani, citando il calcolo fatto dall’Ap.

Gli agenti in assetto antisommossa hanno fronteggiato per la prima volta a Minneapolis i manifestanti che sfidavano il coprifuoco protestando per la morte di George Flyod, lanciando lacrimogeni e granate stordenti per tenerli lontani dalla caserma di polizia numero 5. Lo riferiscono i media Usa. Nei giorni scorsi i dimostranti avevano dato alle fiamme la caserma numero 3.

HOLY SHIT. The rioters appear to have just murdered a man defending his shop from looters in Dallas. Please pray for this country. pic.twitter.com/kYbBYJlpYE

— Liberty Hangout (@LibertyHangout) May 31, 2020