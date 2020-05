Zingaretti, l’uomo a cui non devi chiedere mai. Neppure su Palamara

Condividi

di Francesco Storace – Solo in Italia può capitare il silenzio di fronte ai potenti, ad esempio sui rapporti tra Zingaretti e Palamara. Le domande scomode al segretario-governatore sono vietate. E’ accaduto anche sulle famose mascherine. Sulle quali non c’è reato, come ha stabilito la magistratura. Visto che pare abbia smesso di indagare. Zingaretti dorme sonni tranquilli e se la caverà pure con la Corte dei Conti per il palazzo della Provincia di Roma. Sicuro.

Tutto normale tra Zingaretti e Palamara? – – Ma è mai possibile che neanche per i giornalisti il segretario del Pd rappresenti un bocconcino prelibato da scorticare come farebbero per chiunque altro non si chiamasse Zingaretti? Da stamane Nicola parla. Di tutto tranne che delle cose scomode. È andato a Mi Manda RaiTre e ci fosse stata una sola domandina su quelle telefonate imbarazzanti con Luca Palamara. Fategliela qualche domandina. Ad esempio. Come mai aveva rapporti così forti con quel magistrato? Dalle intercettazioni emerge un’amicizia a prova di bomba.