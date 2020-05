Milano manifestazione delle Mascherine Tricolore

MILANO, 23 MAG – Manifestazione di protesta contro il governo di una sessantina di persone, tutte con mascherina tricolore e a distanza di circa un metro e mezzo, questa mattina in piazza Venticinque aprile a Milano. Tra loro, alcuni ristoratori e medici che hanno chiesto all’esecutivo “risposte chiare e interventi precisi” per aiutare il mondo del commercio in grave difficoltà per via dell’emergenza Covid.

Al presidio, organizzato dal gruppo spontaneo ‘Mascherine tricolore’ e nato su Facebook, hanno partecipato anche esponenti di CasaPound tra cui l’editore di Altaforte Francesco Polacchi e la coordinatrice milanese Angela De Rosa. Oltre a intonare l’inno d’Italia, i manifestanti hanno dedicato un minuto di silenzio alle “vittime del virus”, non solo i morti ma anche quegli imprenditori duramente colpiti dal punto di vista economico. (ANSA)