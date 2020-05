Manifestazione Lega-Fdi del 2 giugno, dubbi e incognite

Per ora c’è solo la data, quella evocativa del 2 giugno. Per la manifestazione annunciata da Lega e Fdi il giorno della Festa della Repubblica per contestare la fase due del governo Conte non c’è ancora una location. Mancano anche indicazioni su modalità e contenuti dell’iniziativa. E non si è capito se il centrodestra scenderà in piazza unito, perché Forza Italia fa sapere che non è stata informata di nulla e Silvio Berlusconi vuole prima conoscere ragioni e toni della kermesse per dare la sua adesione.

Al momento, insomma, si sa solo che il 2 giugno Matteo Salvini è pronto a srotolare un maxi tricolore ”per rappresentare l’intero Paese da Nord a Sud con le sue idee e sofferenze”, come spiegato ieri sui social. Un’idea che troverà certamente d’accordo Giorgia Meloni, da sempre pronta a sventolare la bandiera verde-bianco-rosso come simbolo dell’identità patriottica della destra sovranista e del suo partito: il primo maxi tricolore, lungo 500 metri, venne srotolato quando c’era ancora An, nel 2003, iniziativa poi ripetuta con Fdi nel 2014, nel 2015, ancora nel 2018, insomma, praticamente ogni anno.