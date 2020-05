Mes, ci sarebbe un compromesso per evitare la Troika

Condividi

Con l’ultimo tassello andato al suo posto è ormai pronta la nuova linea di credito del Mes sulle spese mediche, uno strumento messo in campo per ”aiutare” gli Stati a sostenere i costi sanitari dovuti alla pandemia di Coronavirus.

Una potenziale insidia è nei controlli. C’è infatti un elemento che potrebbe risultare problematico, ribadito dallo stesso Mes nel comunicato a seguito del via libera alla nuova linea di credito antipandemica da parte del Borad of Governors, l’organismo di controllo in cui siedono tutti i ministri delle Finanze dei Paesi dell’area euro. Si tratta della “vigilanza rafforzata della Commissione europea” alla quale “saranno soggetti” i Paesi richiedenti. Un quadro in realtà ancora non ben definito, che sarebbe però implicito attivando questo strumento. Ipotesi su cui in Italia da settimane proseguono dure polemiche.