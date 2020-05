Firenze: nordafricani reagiscono a controllo anti spaccio, tre agenti feriti

Condividi

Firenze Cascine – Parapiglia al controllo anti spaccio: tre vigili feriti e due persone arrestate. Caos al Parco delle Cascine. Nel corso di un controllo anti spaccio della polizia municipale, un nutrito gruppo di cittadini nordafricani presente nel pomeriggio sul posto – in violazione delle regole di distanziamento anti Covid – si è ribellato alle identificazioni e ha aggredito gli agenti di una pattuglia del reparto antidegrado.

Questi ultimi hanno chiamato in rinforzo colleghi e agenti della polizia di Stato, prima che la situazione degenerasse ulteriormente. Nel parapiglia tre agenti sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave. Successivamente sono stati trasportati al pronto soccorso.