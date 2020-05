Sardina: “Silvia Romano vestita come la Madonna”

La sardina Jasmine Cristallo su Facebook: “Aisha in arabo significa “viva” “vivente”.

Silvia è tornata Viva.

Se fosse tornata in una bara avvolta in un tricolore avremmo assistito ad altri scenari.

Ragazza Italiana partita per aiutare gli ultimi del mondo e tornata morta. Immaginate le Piazze, le vie e i monumenti dedicati.

Silvia santa subito !

È tornata Viva e convertita all’Islam e non ha pronunciato una sola parola d’odio.

Silvia, vestita come una madonna (si, perché la Vergine che utilizzate per fare propaganda, vestiva così e questo perché il velo ha una lunghissima tradizione ! Gli abiti che vi hanno fatto orrore sono gli stessi che venerate ! ) non si può perdonare. Osa addirittura sorridere.

Miserabili. Mi fate orrore.

P.S. Blocco chiunque commenti per giustificare lo schifo a cui si è assistito in questi due giorni.”

In realtà l’abito di Silvia è una divisa da terrorista