Paragona Merkel a Hitler, ambasciatore maltese in Finlandia si dimette

Sebbene il post sia stato eliminato, è stato condiviso su Twitter.

Il Ministro degli Esteri maltese, Evarist Bartolo, si è impegnato a scusarsi con l’ambasciata tedesca per il post “insensibile”. Bartolo ha anche affermato che ai diplomatici dovrebbe essere ricordato ciò che è appropriato scrivere sui social media e ha sottolineato che i commenti di Zammit Tabona sul cancelliere tedesco Angela Merkel non erano rappresentativi dell’amicizia e del rispetto reciproco tra Malta e la Germania.

“A questo proposito, il Ministro Bartolo ribadisce l’impegno del governo maltese di approfondire le relazioni bilaterali forti e di lunga data tra i due paesi”, ha affermato il Ministero degli Esteri.

Fonti del Ministero degli Esteri hanno affermato che il post è “imbarazzante per la Malta” e sarebbe stato disapprovato nei circoli diplomatici. Secondo Bartolo, ha chiesto all’ambasciatore di cancellare il post non appena ne ha sentito parlare.

Il Ministero degli Esteri ha accettato le dimissioni dell’ambasciatore con effetto immediato.

A statement by Malta's ambassador to Finland, appointed after making donations to the governing party (you won't find this in Politico Europe's interview with our foreign minister): pic.twitter.com/UTUrOOpT77

— Matthew Caruana Galizia (@mcaruanagalizia) May 10, 2020