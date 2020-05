UE, Michel: ho parlato col papa di un vaccino globale

BRUXELLES – “Ho parlato col Pontefice di un’Europa determinata che guida la carica contro il Covid-19. Le società che si prendono cura devono agire in uno spirito di cooperazione globale e unire le forze su vaccini e terapie che siano disponibili per tutti e ovunque. Sosteniamo i nostri partner più colpiti, specialmente in Africa”. Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, su Twitter.

Tra gli argomenti discussi dal presidente del Consiglio europeo e Papa Francesco, anche quello delle migrazioni, e come questo richieda una cooperazione più forte da parte di tutti gli Stati membri, secondo quanto si apprende. ansa europa