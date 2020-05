I buoi sono scappati, ora Bonafede mette i cancelli

Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al Dl Boss, che disciplina le nuove regole sulle scarcerazioni legate alla pandemia. Nella bozza del decreto circolata prima della riunione si parlava di una prima valutazione del tribunale di sorveglianza dopo quindici giorni dal provvedimento di scarcerazione legato al Coronavirus. Controlli sugli scarcerati che continueranno mensilmente per valutare il permanere delle condizioni di scarcerazione.

Per i condannati per terrorismo o mafia e per i detenuti in regime di 41 bis ammessi ai domiciliari o con il differimento della pena per il Covid dal magistrato di sorveglianza, che ha acquisito il parere della procura nazionale antimafia, il magistrato “valuta la permanenza dei motivi legati all’emergenza sanitaria entro il termine di 15 giorni dall’adozione del provvedimenti, e successivamente con cadenza mensile”. Lo prevede il Dl boss portato in Cdm dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e approvato dai ministri questa sera.