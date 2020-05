Violenza sessuale su operatrice centro di accoglienza, arrestato marocchino

Condividi

La polizia locale di Modena, dando esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere disposta dal gip, ha arrestato e portato in carcere un cittadino marocchino di 24 anni: l’accusa è di violenza sessuale. Il 24enne si sarebbe reso responsabile di diversi approcci e apprezzamenti pesanti nei confronti di una dipendente del centro di accoglienza in cui era ospitato. Per questo motivo, era stato anche allontanato dalla struttura e ricollocato in un’altra; il provvedimento non è stato però sufficiente a interrompere il suo comportamento.

La donna lo ha denunciato, a marzo scorso, all’ufficio di polizia giudiziaria di Modena che ha immediatamente raccolto tutti gli elementi utili e informato l’autorità giudiziaria.