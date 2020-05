Vaccino coronavirus, la Ue ha raccolto 7,4 miliardi

Un telethon globale per raccogliere 7,5 miliardi di dollari e finanziare la ricerca per il trattamento, le cure e un vaccino contro il coronavirus. La comunità internazionale su iniziativa della Ue, si mobilita con una maratona di raccolta fondi per dare una risposta comune alla lotta alla pandemia che ha colpito 3,5 milioni di persone nel mondo, 1,5 milioni solo in Europa, e ha ucciso quasi 250.000 pazienti, oltre 140.000 nel Vecchio Continente.

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen annuncia che l’esecutivo Ue mobiliterà un miliardo di euro da destinare alla comunità scientifica per la ricerca di un vaccino anti Covid-19, Francia e Germania mettono sul tavolo rispettivamente 500 e 525 milioni di euro, l’Italia, assicura il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, “farà la sua parte” con 140 milioni di euro, 10 milioni da destinare alla Cepi (Coalition for epidemic prepardness innovations), 10 all’Oms e 120 all’alleanza per l’immunizzazione globale dal Covid, la Spagna ha assicurato il contributo di 120 milioni.