Coronavirus, UE: un miliardo per ricerca globale su vaccini

Condividi

L’Unione europea ha promesso un miliardo di euro per la ricerca globale di vaccini e cure contro il nuovo coronavirus. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in apertura della conferenza internazionale di impegno da lei ospitata per reperire fondi da destinare alla cooperazione globale nella lotta al Covid-19, che ha l’obiettivo di raccogliere almeno 7,5 miliardi per la ricerca.

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto che qualsiasi terapia sviluppata sia disponibile per tutti, una richiesta che l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha già definito una sfida. (askanews)