Coronavirus, Kuwait: scontri tra migranti egiziani e polizia

Dal canto suo l’ambasciata d’Egitto in Kuwait ha fatto sapere, citata dalla Kuna, che nei prossimi giorni sarà organizzato un volo aereo per rimpatriare parte dei lavoratori rimasti isolati nel ricco emirato petrolifero. (ANSAmed).

Police forces fired teargas and stun grenades to disperse hundreds of migrant workers during a protest demanding their pending salaries and permission to travel to their home states. pic.twitter.com/mfUr0g9pQe

