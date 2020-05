Verona, protesta dei commercianti: vogliamo lavorare, stop burocrazia e tasse

VERONA, 3 MAG – “Siamo al fianco di chi chiede solo di poter lavorare, di poter riaprire in sicurezza le proprie attività. Le non scelte del governo sono ingiustificabili”. Così questa mattina il deputato, ex ministro, commissario della Liga Veneta e vicesegretario federale della Lega Lorenzo Fontana e l’assessore al commercio del Comune di Verona Nicolò Zavarise, che hanno partecipato al presidio di alcuni commercianti di Verona contro l’ultimo dpcm firmato dal premier Conte.

I titolari di attività, in piazza, hanno mostrato i cartelli con la scritta “non andrà tutto bene” e hanno simbolicamente consegnato una maxi-chiave alle istituzioni presenti. “Questa chiave la porteremo a Roma, per far sentire al governo la voce dei nostri commercianti, imprenditori, lavoratori, di tante famiglie”, ha detto Fontana, che ha rilanciato il piano della Lega: “Serve sburocratizzare, servono incentivi per la ripartenza ed è necessario tagliare le tasse, non limitarsi a prorogarle”.