Vaccino anti-Covid, Italia in prima fila con 130 milioni

Condividi

Mentre aumentano i suicidi per motivi economici, raddoppiano le persone che si rivolgono alla Caritas per la prima volta e nelle tasche degli italiani non è arrivato un centesimo, Conte ci fa sapere che l’Italia avrà un ruolo di primo piano nella ricerca per il nuovo vaccino anti Covid 19. Questo non solo per l’impegno finanziario del nostro Paese alle varie fondazioni e centri di ricerca che stanno mettendo a punto il vaccino – complessivamente tra i 130 e i 140 milioni di euro – ma per il ruolo che giocherà l’Italia a partire dal prossimo anno quando assumerà per la prima volta la presidenza del G20.

Di questo – scrive ilsole24ore.com – il premier Giuseppe Conte ha parlato nelle ultime ore con partner europei come la cancelliera tedesca, Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron. Loro, insieme alla premier norvegese Erna Solberg, alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e con il presidente del Consiglio Ue Charles Michel hanno firmato con Conte un “patto per il vaccino”.





In mezz’ora di colloquio con il Premier Conte, Bill Gates ha avuto parole di apprezzamento per le eccellenze della ricerca italiana sui vaccini e ha ringraziato il nostro Paese per il contributo finanziario alle sue fondazioni. Gates e Conte hanno concordato sul fatto che la cooperazione globale nella lotta al coronavirus di cui la “Pledging Conference” del 4 maggio promossa dalla Commissione europea – di cui l’Italia è co-host – rappresenta un primo importante step. Conte ha ribadito l’intenzione italiana di «tenere ben in evidenza queste tematiche nell’agenda del G20 del 2021, di cui il nostro Paese assicurerà la Presidenza», elemento questo sostenuto da Bill Gates anche nella prospettiva di fornire adeguata tutela a quei Paesi in via di sviluppo che dovessero risultare colpiti dalla pandemia e meno attrezzati a farvi fronte. Conte e Gates si sono congedati impegnando a tenersi in stretto contatto nel corso delle prossime settimane.

Seguiteci sul Canale Telegram https://t.me/imolaoggi sul