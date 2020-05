Sardine rabbiose tra liti, minacce, lettere anonime e centri sociali

di Marco Gregoretti – Correnti, insulti e litigi. E guai a contestare il grande capo Mattia Santori, potreste diventare bersaglio di varie angherie, comprese telefonate registrate e lettere anonime scritte con la caratteristica tecnica del fango. Ecco il racconto di D.H. affermato professionista, Sardina pentita, tra i fondatori nel nord Italia.

«Tutto iniziò il 24 novembre 2019», ricorda. «Fu convocata l’assemblea fondativa milanese nella sede Arci del quartiere Corvetto. Un dedalo di gruppi e di gruppetti. I due principali erano 6000 Sardine Milano e 6000 Sardine Milano e Lombardia. Il primo faceva capo a Simona Regondi, assistente sociale, ex militante di Possibile, di Sel e del centro sociale milanese Leoncavallo. L’altro gruppo, 6000 Sardine Milano e Lombardia, era quello di Fabio Cavallo, un cinquantenne sempre in bolletta, del centro sociale Il Cantiere. A suo dire ex dipendente della Cgil, licenziato per motivi che non mi ha mai spiegato e molto attivo sui social con una Rete italiana antifascista. Cavallo ha organizzato collette on line per Carol Rackete, per le ong, e, ha lanciato su Facebook una sottoscrizione a favore della Comitato della Croce Rossa di Bergamo. Più sottotono l’Arcipelago delle Sardine».