Rifiuta velo islamico e matrimonio combinato, picchiata e segregata

Condividi

Non voleva il velo e un marito “imposto”, madre e fratello la pestano a sangue: “E’ posseduta dal demonio”. Non voleva indossare il velo islamico e non voleva sposare un uomo del suo paese che gli era stato imposto dai familiari. Per questo madre e fratello la chiudevano in casa e massacravano di botte. Più di una volta è finita al pronto soccorso. Ma l’ultimo pestaggio è stata fatale per i famiiari della ragazza che dovranno ora rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia, nella forma aggravata, lesioni e violenza privata in concorso, ai danni di una familiare convivente.

Gli agenti del commissariato di Sant’Agata di Militello hanno infatti eseguito la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Gip del Tribunale di Patti, su richiesta del Procuratore Angelo Cavallo e del sostituto Procuratore Federica Urban, nei confronti di due extracomunitari, madre e figlio. Le motivazioni alla base delle aggressioni nascerebbero da usanze culturali-religiose, cui la donna non si sarebbe voluta uniformare. Troppo “occidentale” per le loro convinzioni.