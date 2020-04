Brutale aggressione con accetta, Rom denunciato a piede libero

Zagarolo: uomo aggredito a colpi di accetta, identificato 34enne. Una brutale aggressione a colpi di accetta. Vittima un cittadino romeno di 34 anni, pestato dal branco lo scorso 22 aprile nella zona di Zagarolo. Sono stati i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Frascati ad identificare e denunciare a piede libero per lesioni personali aggravate un pregiudicato di etnia rom di 34 anni che, insieme ad altri complici, si rese responsabile di un’efferata aggressione avvenuta a Zagarolo.

All’epoca dei fatti, il branco, di cui faceva parte il 34enne, per motivi ancora in corso di accertamento, avvicinò un cittadino romeno, anch’egli 34enne, nella Capitale senza fissa dimora, in via Prenestina Nuova, e con un’accetta lo colpirono ripetutamente in varie parti del corpo.