Spread, braccio armato degli eurocrati per costringerci ad accettare il Mes

“Da qualche giorno lo spread e’ tornato nuovamente a salire. Siamo intorno ai 250 punti base, e guarda caso questa e’ la settimana in cui si discutera’ al Consiglio europeo delle misure per contrastare la crisi economica. Come accaduto nel 2011 nuovamente la speculazione internazionale al soldo dell’Alta Finanza e degli eurocrati utilizza lo spread come braccio armato per imporre all’Italia scelte e decisioni.

Stavolta l’obiettivo e’ spingerci ad accettare il MES, che altro non e’ che l’anticamera della trojka. E’ intollerabile quanto sta accadendo. L’Europa o accetta di creare strumenti capaci in maniera solidaristica di garantire agli Stati di rispondere alla gravissima crisi innescata dalla pandemia, oppure viene meno il senso di questa Unione”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea DE BERTOLDI, segretario della Commissione Finanze e Tesoro.