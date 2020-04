Coronavirus, Rezza (Iss), “continuare vaccinazioni anche durante epidemia”

Condividi

Anche quest’anno si celebra la Settimana delle vaccinazioni, che si è aperta ieri a livello europeo (European Immunization Week, 20-26 aprile) e si chiuderà il 30 aprile con la fine della Settimana mondiale delle vaccinazioni (World Immunization Week, 24-30 aprile). Promossa dall’Oms per sensibilizzare popolazione, operatori sanitari e decisori sull’importanza dei vaccini in tutte le fasi della vita, la settimana è sostenuta da partner nazionali e internazionali, tra cui Unicef e Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Le vaccinazioni, sottolinea l’Oms, “salvano milioni di vite ogni anno e sono ampiamente riconosciute come uno degli interventi sanitari più efficaci e convenienti al mondo. Tuttavia la copertura globale è rimasta la stessa negli ultimi anni e ci sono ancora circa 20 milioni di bambini nel mondo che non ricevono i vaccini di cui hanno bisogno”. Prevent, protect, immunize le tre parole chiave, “anche in un anno così particolare come questo in cui la sanità mondiale è travolta dalla pandemia da Covid-19”.