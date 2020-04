App che traccia gli Italiani, pericolosa anche per la sicurezza nazionale

di Antonio Amorosi – – Non funzionerà mai se non con la coercizione. C’è chi è disposto a buttare il cellulare pur di non farsi tracciare. Chi non la scaricherà neanche con una dittatura. E chi sostiene che è solo pericolosa e non serve alla salute. Ma anche chi minimizza sostenendo che diamo già i nostri dati a Google, Amazon, ecc. E coloro che pur di uscire di casa sarebbero disposti anche a firmare una cambiale in bianco. Al di là delle valutazioni di principio sono però le carenze tecniche ad aprire scenari inquietanti soprattutto sul versante sicurezza nazionale.

La App si chiama “Immuni” ed è stata scelta dal governo italiano per il contact tracing, al fine di tracciare la diffusione del contagio Coronavirus. “Immuni” è stata valutata, dalla commissione tecnico-scientifica come la più convincente delle 319 proposte inviate. E’ stata sviluppata dalla società Bending Spoons, compagine societaria in cui vi è, oltre al salotto buono della finanza italiana, anche Nuo Capital, una holding di investimenti delle famiglie Pao e Cheng di Hong Kong, quindi siamo in Cina.